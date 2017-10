Schiltach Anschluss nicht immer möglich

Schiltach-Lehengericht. Das Wasser der Quellen hat die Seitentäler rechts und links der Schiltach bewohnbar gemacht, die Bäche haben den Tälern die Namen gegeben. Jetzt wird die Eigenwasserversorgung der wenigen kleinen Höfe in den Tälern zu einem großen Problem, denn die Schüttung vieler Quellen ist schwächer geworden, teilweise reicht das Wasser nicht mehr zur dauerhaften Versorgung der Bewohner und ihrer Tiere. Dazu kommen höhere Anforderungen an die Wasserqualität durch die Trinkwasserverordnung.

Die Einhaltung der Vorschriften wurde in diesem Sommer durch Wasserproben an den Brunnen aller Haushalte in Lehengericht überprüft. Mit den Ergebnissen und Folgen befasste sich der nun Ortschaftsrat Lehengericht.

Im Kreis Rottweil gebe es etwa 1200 Haushalte mit Eigenwasser, in Lehengericht sei das Trinkwasser von gut 60 Häusern im Außenbereich überprüft worden, davon 16 landwirtschaftliche Betriebe mit etwa 300 Rindern. Es habe viele schlechte, teilweise "sehr schlechte Ergebnisse" wegen Keimbelastung durch organische Stoffe gegeben, erklärte Ortsvorsteher Thomas Kipp.