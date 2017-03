Schiltach. Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2017/2018 erfolgt am Dienstag, 7. März, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr in der Grundschule im Hoffeld. Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011 geboren wurden. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis zum 31.Dezember 2011 geboren wurden, können ebenfalls angemeldet werden ("Kann-Kinder"). Im Vorjahr zurückgestellte Kinder müssen erneut angemeldet werden. Anträge auf Zurückstellung oder vorzeitige Einschulung sind bei der Schulleitung erhältlich.