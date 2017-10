Schiltach Anklage nach Angriff auf Joggerin

Kreis Rottweil/Schiltach. Die erste Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil verhandelt ab Donnerstag, 14 Uhr, im Saal 201 ein Strafverfahren gegen einen zur Tatzeit 23-jährigen Angeklagten wegen versuchten Mordes.

Dem Angeklagten, der aus einem Schiltacher Ortsteil stammt, wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am Vormittag des 19. Februar eine Joggerin auf einer Holzbrücke an der "Sommerwies" bei Schiltach abgepasst und mehrfach mit einem Werkzeug geschlagen zu haben. Zudem habe er versucht, sie in sein Fahrzeug zu zerren, um sexuelle Handlungen an ihr vornehmen zu können.

Weil der junge Mann bei der Tatausführung von zwei Personen entdeckt worden sei, habe er von der weiteren Tatausführung Abstand genommen. Er habe die Geschädigte liegen lassen und sei mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Die Frau wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.