Schiltach (lh). Im gemeinsamen Freibad Schiltach/Schenkenzell müssen für die Wasseraufbereitung drei Mehrschichtfilter im Stahlkessel mit einem Durchmesser von 2,80 Metern altersbedingt ausgewechselt werden. Nach Auskunft von Schiltachs Stadtbaumeister Roland Grießhaber beinhaltet die umfangreiche Maßnahme den Austausch der mineralischen Filterschicht (Sand), die Erneuerung der Filterdüsen sowie die Erneuerung der Titananoden der Korrosionsschutzanlage für des Stahlkessels. Bei den Angeboten sei man an die Firma Guldager gebunden, von der die Anlage vor Jahren gekauft worden sei. Würden die Filter von einer anderen Firma beschafft, bestünde die Gefahr, dass das System nicht mehr richtig funktioniere, räumte Grießhaber auf Anfrage von Rat Michael Buzzi ein, der das Fehlen von Vergleichsangeboten bedauerte. Mit zwei Enthaltungen vergab der Schiltacher Gemeinderat mehrheitlich den Auftrag an die Firma Guldager aus Füllinsdorf in der Schweiz für 47 000 Euro. Im Haushaltsplan stehen 63 000 Euro zur Verfügung.