Schiltach (sw). Die Seelsorgeeinheit "Kloster Wittichen" lädt am Samstag, 28. Januar, zur Investitur von Monsignore Adam Borek ein. In seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit "Kloster Wittichen" eingesetzt wird er von Dekan Matthias Bürkle in Vertretung von Erzbischof Stephan Burger. Der Gottesdienst zur Investitur beginnt am Samstag, 28. Januar, um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes B. in Schiltach. Beim anschließenden Stehempfang im Pater-Huber-Saal in Schiltach "soll weiterhin zum Ausdruck kommen, dass wir eine ›feiernde‹ Gemeinde sind", schreiben der neue Pfarrer sowie die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Ursula Flaig, in ihrer Einladung