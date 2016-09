Schiltach Am Marktplatz wird nach alter Sitte gebadet

An über 40 Ständen können sich die Besucher mit Produkten rund um die Landwirtschaft versorgen, Schwerpunkt bilden die Bauern aus der Region. Wie jedes Jahr wurden jedoch auch Kollegen aus anderen Gegenden eingeladen, um die Angebotspalette um Produkte zu erweitern, die im mittleren Schwarzwald nicht so ohne weiteres zu finden sind. So werden beispielsweise bäuerliche Betriebe vom Kaiserstuhl und aus dem unteren Kinzigtal sowie Stammgast Franz-Heiri Furrer mit Käse direkt von einer Alp am Vierwaldstätter See erwartet, erstmals ist auch der Stand eines Winzerbauern aus Kappelrodeck vor Ort. Natürlich kommt auch das kulinarische Angebot zum direkten Verzehr vor Ort nicht zu kurz. So kann man sich wieder auf Fleisch- und Wurstköstlichkeiten aus heimischem Rindfleisch, Pommes aus frischen Kartoffeln, Kürbis- und Nudelsuppe oder auf frisch gepressten Apfelsaft und Punsch freuen. Da sich auch die örtlichen Gaststätten und die Narrenzunft in ihrer Zunftstube mit ihrem kulinarischen Angebot ganz auf den Bauernmarkt einstellen, gibt es genügend Gründe, zuhause die Küche kalt zu lassen.

Großes Rahmenprogramm

Selbstverständlich wurde auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt, das neben den Auftritten der Musikvereine aus Schiltach, Lehengericht und Kinzigtal auch wieder die bestens bewährte Formation "d’Grenzgänger" vorsieht.