Schiltach "Alter Hase" macht Jungen etwas vor

Schiltach. Es ist schon ein sportlicher Höhepunkt einen Profi wie die Torwartlegende Roleder für ein Training zu gewinnen. Der Kontakt kam über den AH-Leiter Micha Schmid zustande. Der Vorsitzende Robert Heinsius begrüßte den berühmten Gast.

Helmut Roleder selbst war dem VfB Stuttgart immer treu. Zwischen 1972 bis 1986 absolvierte er insgesamt 280 Spiele in der Bundesliga sowie 67 Spiele in der zweiten Bundesliga. 1984 wurde er mit dem VfB Deutscher Meister, sowie 1986 Vize-Pokalsieger und 1979 Vize-Meister in der Bundesliga. Gleich zu Anfang beeindruckte der Fußballer.

Vorab gestand er, dass ihm das Bauchmuskeltraining wichtig sei. "Auf geht’s. Mach mal ein kleines Training. Ich zeig dir, wie es geht", erklärte Roleder einem sportlich recht fitten 17-jährigen. Kurz darauf sah man den Spieler mit Situps kämpfen – rund 50 schaffte er. Eigentlich nicht schlecht. "Das muss besser werden", sagte der fast 63-Jährige Roleder – legte sich selbst auf den Rasen und bewies es mit über 160 Situps. Verschiedene Übungen absolvierten die Torwarte, die von der F-Jugend bis zu den Aktiven durch alle Mannschaften vertreten waren.