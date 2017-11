Schiltach AH-Senioren genießen Schlachtplatten

Schiltach. Gute Stimmung beim gemeinsamen Schlachtplatte essen auf dem Schwenkenhof: Die AH-Senioren der Spielvereinigung Schiltach haben sich am Freitagabend mit Anhang am Stadtbrunnen auf dem Marktplatz in Schiltach getroffen und sind mit Taschenlampen ausgerüstet die Staig hoch zum Schwenkenhof gewandert. Einige Fußballer nahmen bei dem regnerischen und trüben Wetter jedoch lieber das Fahrzeug, um rechtzeitig zum Essen oben zu sein.