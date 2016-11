Schiltach 27 Hochschulen und 20 Einsendungen

Filigran, leicht, dynamisch, anders und doch BBS-typisch ist das Konzept der Brüder, die an renommierten deutschen Hochschulen studieren. Das bis dato streng geheim gehaltene Sieger-Design geht voraussichtlich im kommenden Jahr nach Prüfung der technischen Umsetzbarkeit in Serie.

Davide Dornauer (24) befasst sich mit Produktdesign an der Bauhaus Universität in Weimar. Sein jüngerer Bruder Dario (23) ist in den Studiengang Automotive Engineering an der Technischen Hochschule Köln immatrikuliert. Die beiden kreativen Köpfe studieren derzeit im siebten Semester. Zusammen haben die Studenten ein schlüssiges Konzept für ein neues einteiliges Leichtmetallrad vorgelegt. Es sei markant, eckig und klar in seiner Struktur, dabei jedoch auch äußerst dynamisch und konturstark, teilt das Unternehmen mit.

Von 27 deutschen Hochschulen gingen insgesamt 103 Anmeldungen ein. Aus insgesamt 20 Design-Einsendungen wählte die aus Designern, Technikern und Vertriebsmitarbeitern bestehende Jury letztlich das Siegerkonzept von Davide und Dario Dornauer aus. Der zweite Preis, ein Satz Räder aus der Design- Line von BBS, geht an Andrej Michel aus Villingendorf. Er war per "Wild Card" für den Wettbewerb nominiert worden.