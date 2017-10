Schiltach 2000 Mitarbeiter im Europa-Park

Im Anschluss an die jährliche Betriebsversammlung des Schiltacher Unternehmens hatte Thorsten Klapproth, Vorsitzender des Vorstands, im Namen seiner Vorstandskollegen die gesamte deutsche Belegschaft zu einem abwechslungsreichen Info-Nachmittag eingeladen.

In mehreren Diskussionsrunden erläuterte Klapproth den Mitarbeitern die Wachstumsstrategie der kommenden Jahre und stand für alle Fragen Rede und Antwort. An 14 eigens aufgebauten Informationsständen erhielten die Mitarbeiter Einblicke in die strategischen Initiativen.

Interaktion und persönliche Gespräche standen dabei im Mittelpunkt, sei es bei der Marketingaktivitäten, Mitarbeiterförderung und -weiterbildung oder auch Sportsponsoring. Die neu berufenen Vorstandsmitglieder Reinhard Mayer (Finanzen), Christoph Gourlan (Vertrieb Europa) und Hans-Jürgen Kalmbach (Vertrieb international) stellten sich den Mitarbeitern vor und standen den ganzen Tag zum persönlichen Kennenlernen zur Verfügung.