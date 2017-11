Schiltach 130 Akteure laden ein

Außerdem hat die Seniorengymnastik wieder einige flotte Tänze einstudiert. Für instrumentale Umrahmung sorgen die Gruppe "Arche" mit weiteren Spielern

und Solisten. Letztlich wird auch das Publikum zum Mitsingen animiert. Gespickt werden wird das interkulturelle Konzert mit Lesungen, die sich vor allem um den Frieden drehen.

Die Künstlergruppe "Forelleblau" und weitere Kreative, darunter ehemalige Flüchtlinge, werden eine Ausstellung gestalten.

Im Anschluss an das Konzert werden ein Imbiss und Getränke angeboten, das lädt zum Verweilen und zum Austausch ein. Die Bewirtung organisieren ehemals geflohene Frauen und Männer aus dem "Netzwerk Willkommen Schramberg-Lauterbach". Hier kann man orientalischen Tee genießen und Spezialitäten aus den jeweiligen Herkunftsländern. In diesem Zuge präsentieren die Emigranten ihr selbst gefertigtes Kochbuch mit Rezepten. Die Gruppe "Pax Christi" aus Schramberg wird an einem Infostand für ihr Programm in der kommenden der Friedensdekade werben.

Paul Armbruster sammelt Unterschriften für die kosovarische Familie Idrizi, denen die Abschiebung droht. Die Integration der Familie in Schiltach läuft hervorragend. Dennoch droht die Abschiebung. Wer die Familie näher kennt, schließt sie schnell in sein Herz. Vor allem "Opa" Paul Armbruster, der sich im Netzwerk Flüchtlingshilfe engagiert, besucht "seine Mädle" regelmäßig. Das sind Adelina (5), Vahdete (9), Blertina (13) und Blerina (14) die inzwischen fast fließend die neue Sprache sprechen. In der Schule schreiben sie gute Noten, sogar in Deutsch.

Erst vor zweieinhalb Jahren flohen der Vater Bekim (42) und Mutter Hava (36) mit den Kindern aus dem Kosovo nach Deutschland. "Kosovo? Pah… das sind doch nur Wirtschaftsflüchtlinge", rümpfen manche pauschal ihre Nase: Die Familie lebte bei Poduyeva. Dort arbeitete der Vater, als Hausmeister in einer Moschee. "Eines Tages kamen Männer mit langen Bärten. Sie bedrängten ihn, er solle mit ihnen in Syrien beim IS kämpfen", erinnert sich Hava. Das kam für Bekim nicht in Frage. Doch die Männer kamen wieder und bedrängten die ganze Familie. Schließlich blieb Bekim und Hava mit den Kindern nur noch die Flucht. "Nachbarn erzählten mir, dass diese Männer nach wie vor nach uns fragen. Ich habe schreckliche Angst", sagt Hava zitternd. Zwischenzeitlich sei auch ihr Haus im Poduyeva abgebrannt, es hieß, die Ursache sei ein technischer Defekt gewesen. Durch die Geschehnisse kommt Hava nicht ohne Medikamente aus, bräuchte deshalb eine pschychologische Behandlung und so will Sabine Ganter, eine Freundin der Familie aus Bühlertal, eine Härtefallregelung erreichen.

"Bekim arbeitet in einer Kabelverlegefirma in Vollzeit und ist die ganze Woche über nicht zu Hause – in Deutschland bezahlt er Steuern", sagt Gantner. Hava besucht den Deutschkurs in Schenkenzell und das mit großem Erfolg.

Auf Nachfrage bei der Flüchtlingsbeauftragten Corinna Bühler unterstütze diese die Unterschriftenaktion von Paul Armbruster. "Da der Vater arbeitet, kann ich mir gut vorstellen, dass die Familie in Deutschland bleiben kann."