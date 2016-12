Schiltach 10000 Euro Schaden

Schiltach. Wegen Reifglätte ist am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 462 zwischen Schiltach und Hinterlehengericht ein Auto ins Rutschen geraten und gegen eine Stützmauer gefahren. Der 23-jährige Fahrer kam mit seinem Mitsubishi aus Richtung Schiltach. In der Nähe des Sägewerks Bühler brach das Heck des Wagens aus und prallte gegen die dortige Mauer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 23-Jährige blieb unverletzt.