Schenkenzell Zwei Ziele hat Schenk nicht erreicht

In der zweiten Amtszeit ging es weiterhin mit der Steuerkraft bergauf, beziehungsweise war diese recht stabil, wogegen der Wechsel in die dritte Amtsperiode mit der Finanzkrise 2009 doch mal wieder recht happig war.

In den letzten rund drei Jahren konnten wir nicht von der guten Konjunktur mit Rekordeinnahmen wie andere Kommunen profitieren, wobei es uns trotz allem nicht ganz schlecht ging.

Das Problem ist nicht unbedingt die Einnahmeseite, sondern sind vor allem die Finanzumlagen, welche aufgrund unserer Gemeindegröße so hoch sind, dass der Verwaltungshaushalt meist nur eine schwache Investitionsrate abwirft.

Welche Ziele haben Sie nicht erreicht?

Zwei große Ziele habe ich nicht erreicht. Zum einen war es der Plan der Gemeinde Schenkenzell und der Stadt Schiltach gegenüber dem Freibad eine gemeinsame große Sportanlage für den Fußball zu bauen. Zwar scheiterte das Vorhaben schließlich an der damaligen Schiltacher Meinung, ihre Gewerbesteuereinnahmen würden einbrechen, aber obwohl wir nur einen Bruchteil davon hatten, wären wir dabei geblieben.

Sicher gab es noch andere Probleme und das Zusammenwachsen der Vereine in beiden Gemeinden war noch nicht so weit wie heute. Hier waren wir vermutlich unserer Zeit voraus.

Zum anderen gelang es nicht, das Baugebiet an der "Winterhalde" rechtskräftig entstehen zu lassen. Aktuell haben wir eine sehr gute Alternative im Oberdorf gefunden, welche damals noch nicht möglich war. Auch wenn ich weiß, dass die Winterhalde als Baugebiet in der Gemeinde umstritten ist, sehe ich die Entscheidung damals als richtig an.

Welche Ihrer Ziele, glauben Sie, sind nicht mehr erreichbar?

Ich sehe beide Ziele als nicht endgültig verloren an. Wie realistisch eine jeweilige Umsetzung ist, wird die Zukunft zeigen. Beim Fußball wird die Bevölkerungsentwicklung aufzeigen, wie viele Kinder und Jugendliche und damit wie viele junge Erwachsene diesem Sport in zehn oder 20 Jahren nachgehen werden. Derzeit halte ich die getrennten Sportanlagen für recht gut aufgestellt und eine Veränderung wird nicht notwendig sein. Gegebenenfalls ist das erst ein Thema für meinen Nachnachfolger.

Beim Baugebiet bin ich wirklich auf die nähere Zukunft gespannt. Also in Richtung fünf bis zehn Jahren. Dann wird das "Oberdorf" voraussichtlich bebaut sein. Auch wenn es durch Erbfolgen und anderes immer wieder vorhandene private Bauplätze auf den Markt kommen, sind dies zumindest bisher zu wenig gewesen. Dann wird sich mein Nachfolger und der Gemeinderat entscheiden müssen, wie es weiter geht.

Also, es bleibt spannend.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger, was sollte, könnte, müsste er erreichen?

Ich wünsche meinem Nachfolger zunächst, dass er mit einer guten Mehrheit und mit einer sehr guten Wahlbeteiligung gewählt wird. Das erleichtert auf jeden Fall den Start. Ich wünsche ihm weiterhin, dass er möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit den Entscheidungen erreicht und diese auch überzeugen kann.

Unterschiedliche Meinungen bleiben nicht ganz aus und deshalb hoffe ich, dass es ihm gelingt, trotz Diskussionen stets die gute Dorfgemeinschaft in Schenkenzell zu erhalten.Der Gemeinde- wie auch der Ortschaftsrat arbeitet in sachlich vorbildlicher Weise, so dass ein Einstieg in die Themen der nächsten Jahre von dort aus sicher sehr gut möglich ist. Der neue Bürgermeister hat auch eine gute Verwaltung hinter sich, welche ihn für die Anfangsmonate zur Einarbeitung gut unterstützen wird.

Meinem Nachfolger wünsche ich natürlich viel Erfolg und immer eine glückliche Hand, die nötige Gesundheit für manch anstrengende Tage und eine Frau und Familie, die ihn unterstützt, wenn er mal wieder mehrfach in der Woche oder am Wochenende unterwegs ist.