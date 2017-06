Alljährlich starten die Gymnastik-Damen einen großen Ausflug. Füssen und Reutte standen auf dem Programm. Bei Kaiserwetter startete man gut gelaunt entlang des Bodensees über die Queralpenstraße nach Rettenberg zur Mittagspause. Zuvor gab es das obligatorische Frühstück am Bus. Fröhlich erreichte man am Nachmittag den Hopfensee. Dieser wurde dann umwandert und danach schmeckte ein Eisbecher besonders gut. In Reutte bezog man am Abend in der Ortsmitte ein Hotel und bummelte an dem lauen Sommerabend durch das schöne Städtchen. Da die Damen schon einmal auf Schloss Neuschwanstein waren, gab es eine Schifffahrt auf dem Forggensee. Weiter ging die Fahrt durch das Tannheimer Tal zum Haldensee, wo die Mittagspause genossen wurde. Die Heimreise über Friedrichshafen mit Kaffee und Eis an der Uferpromenade bei 30 Grad im Schatten ging ein schöner Ausflug zu Ende. Foto: Veranstalter