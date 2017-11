Schenkenzell (sw). Wahrscheinlich wegen eines duschenden Patienten löste am Freitag gegen 17.30 Uhr die Meldeanlage der Fachklinik Wittichen Alarm aus. Deswegen wurden die Wehrabteilungen Schenkenzell und Kaltbrunn sowie die Drehleiter aus Alpirsbach zum Einsatzort beordert. Bereits auf der Anfahrt meldete die Fachklinik, dass es sich um einen Fehlalarm handle, so dass Entwarnung gegeben werden konnte. Vermutlich durch zu warmes Duschen irritierte Wasserdampf einen Rauchmelder in einem Patientenzimmer. Dies war, so Jochen Sum von der Feuerwehr Schenkenzell, schon öfters der Grund für einen Alarm. Sicherheitshalber wurde der Raum kontrolliert und die Brandmeldeanlage danach wieder zurückgesetzt.