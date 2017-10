Schenkenzell. Im Oktober ist Hochsaison für Hexen, Geister und alle, die sich gerne Gruseln, denn Ende Oktober ist Halloween. Und genau dieses Ereignis möchte der Förderverein des SC Kaltbrunn wieder mit Publikum feiern. Es ist dann schon die 17. Halloween-Party, die am Dienstag, 31. Oktober, für eine höllisch gute Stimmung mit Musik für jeden Geschmack zum Abfeiern sorgen soll. Schon legendär sind die traditionellen Gruselgetränke an der Bar wie auch eine Auswahl am Wössnerstand. Die Besucher werden gebeten, ihren Fantasien freien Lauf zu lassen und die Veranstalter mit ausgefallenen Kostümierungen, passend zu Halloween zu überraschen. Mit Kostümierung ist der Eintritt frei. Sowohl Jung und Alt sind willkommen. Einlass zur Party in der Schenkenzeller Festhalle ist um 20.30 Uhr. Wie bisher wird der Party-Pass zum Einsatz kommen. Dieser gilt nur zusammen mit Vorlage eines gültigen Personalausweises.