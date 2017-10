Schenkenzell Zahlreiche Fragen an die beiden Kandidaten

Werner Sum beschwerte sich, dass Baugebiete geradezu vom Himmel fielen. Andererseits schiebe man einen Berg von alten und leer stehenden Häusern vor sich her. Was geschehe mit diesen? Armbruster: "Das ist mir nicht entgangen. Es gibt mehrere Förderprogramme dafür. Jungen Leuten muss klar gemacht werden, dass auch alte Häuser schön hergerichtet werden können und sich darin gut leben lässt". Heinzelmann: "Viele alte Häuser sind in Privatbesitz. Die Eigentümer zu überzeugen, zu investieren, wird trotz Förderprogrammen nicht einfach. Junge Leute wollen ein Haus nach ihren Vorstellungen bauen. Weil die Nachfrage den Markt regelt, werden wir trotzdem neue Bauplätze anbieten müssen".

Luitgard Heinzelmann bereitet es "Schmerzen", dass jeder grüne freie Fleck in Schenkenzell zugebaut werde. Weshalb müsse die Gemeinde wachsen?

Bernd Heinzelmann: "Weil es ganz einfach ums Geld geht. Je weniger Einwohner Schenkenzell hat, desto weniger Geld gibt es vom Land. Mit knapp zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen ist Schenkenzell eine steuerstarke Kommune. Die ländliche Gegend wird dabei nicht berücksichtigt. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Kommunen. Wenn wir da nicht mitziehen, brauchen wir uns nicht über einen Bürgermeisterkandidaten unterhalten". Armbruster: "Jeder Einwohner mehr bringt der Gemeinde bares Geld. Auch wenn das mit der Winterhalde unglücklich gelaufen ist, neue Bauplätze braucht es trotzdem".

Eine Anliegerin der Reinerzaustraße beklagte sich über nächtlichen Lärm vor der ehemaligen "Sonne", in der zahlreiche Asylbewerber wohnen. Sie wollte wissen, ob das ehemalige Restaurant wieder als Gaststätte reaktiviert werden könne. Heinzelmann: "Das wird ein Wunschdenken bleiben. Der Eigentümer verdient sich mit der Vermietung an das Landratsamt eine goldene Nase. Da das Gebäude niedergelebt wird, sind für eine spätere Gastronomie erhebliche Investitionen im Millionenbereich erforderlich". Armbruster: "Da das Gebäude in Privatbesitz ist, hat die Gemeinde auf die Nutzung keinen Einfluss".

Für die Jugend einsetzen

Ein jüngerer Bürger fragte die beiden Kandidaten, was sie für die Jugend tun wollen. Armbruster: "Darüber kann man reden. Aber sie müssen sich selber einbringen, am besten über einen Verein". Heinzelmann: "Sehe das ähnlich. Falls ein Jugendraum fehlt, muss das von den Jugendlichen kommen. Ich kann mir das vorstellen und der Gemeinderat wird sich sicher nicht verschließen".

Eine weitere Bürgerin fragte die Bürgermeisterkandidaten nach Schwächen und welches Hauptproblem sie hätten, wenn sie gewählt würden.

Es tauchte auch die Frage auf, ob Schenkenzell anno 2030 noch selbstständig ist. Heinzelmann: "Wenn wir es klug anstellen, ja. Die Infrastruktur dazu ist da. Schiltach will uns ja nicht unbedingt". Armbruster: "Ja, wenn wir Arbeitsplätze und Vereine erhalten".