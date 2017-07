Schenkenzell Wünsche des Gesundheitsamts verteuern Sammelschacht

Schenkenzell (lh). Der Bau eines Quellsammelschachts im Bereich der Schlechthalde im Ortsteil Wittichen, in dem drei Quellen zusammen fließen, kostet einschließlich der erforderlichen Tiefbauarbeiten rund 30 000 Euro. In der Sitzung vergab der Gemeinderat die beschränkt ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten an die örtliche Firma Armbruster Bau Service, die mit 13656 Euro das günstigste Angebot unterbreitet hatte.