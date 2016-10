Schenkenzell Witticher Prozession fällt aus

Für Schmunzeln sorgte der erst seit wenigen Wochen ins Amt eingeführte neue Pfarrer, als er kurz vor Gottesdienstende sagte: "Bitte alle nicht gleich nach Hause gehen, sondern in den Klostersaal. Da warten Kaffee und Kuchen auf uns, die die Frauen so schön hergerichtet haben. Der Bischof bleibt auch noch." Borek dankte auch den Köchinnen für das gute Mittagessen, sowie dem Cäcilienchor Wittichen, dem Gesangverein Frohsinn Kaltbrunn, der Instrumentalgruppe "Arche" und Organist Andreas Hauer, die für die musikalische Umrahmung gesorgt hatten.

Das Luitgardfest wird zu Ehren des Todestages der einstigen Klostergründerin und Beginenschwester Luitgard von Wittichen immer am zweiten Sonntag im Oktober gefeiert.

Wie in Überlieferungen berichtet wird, sei die selige Luitgard mit ihrer Idee, ein Kloster zu gründen, zunächst von vielen belächelt und für verrückt erklärt worden. In einem Tal der Abgeschiedenheit hatte sie es fertig gebracht, Menschen mit ihrer Liebe und Fürsorge von ihrer Vision zu überzeugen. Luitgard habe die Not erkannt, dass Menschen außer Wasser und Brot noch etwas anderes zum Leben bräuchten, heißt es.

Das Kloster gibt es heute noch und wird seit Jahrhunderten von zahlreichen Gläubigen, Pilgern und Wallfahrern besucht, um im Gebet Kraft und Trost zu erbitten.

Die Historie des Kloster Wittichen geht bis ins Jahr 1324 zurück, als die Beginenschwester Luitgard mit mehreren Schwestern eine Klause gründete, die wenig später als Kloster anerkannt wurde. Als Äbtissin stand sie dem Kloster 25 Jahre vor und verstarb am 16. Oktober 1347. Durch die Säkularisierung wurde das Kloster 1803 aufgelöst und kam in den Besitz der fürstenbergischen Standesherrschaft. Heute gehört das Kloster der Kirchengemeinde Wittichen und gilt als sakrales Kleinod im Oberen Kinzigtal.