Schenkenzell Wiedofen nach 700 Arbeitsstunden wieder im Einsatz

Am Morgen, beim Bauernmarkt, war dann der ganze Schaden sichtbar: Der Dachstuhl mit dem Schindeldach war abgebrannt, der Kamin und auch das Gewölbe aus Schamottsteinen waren schwer beschädigt. Die Flößer in tiefer Depression – ohne Wiedofen keine Wieden, ohne Wieden kein Floßbau. Schon nach kurzer Beratung war für die Flößer klar: Der Wiedofen muss wieder aufgebaut werden. Unter der Leitung von Flößerobmann Thomas Kipp entstand schnell der Plan für ein neues Ofenkonzept das eine genaue Temperaturführung ermöglicht und noch mehr Sicherheit bietet. In mehr als 700 Stunden Arbeitseinsatz wurden dann das Konzept umgesetzt, das Gewölbe und der Kamin erneuert, ein neuer Dachstuhl gebaut und mit kanadischen Zedernschindeln gedeckt. Jetzt strahlt der Wiedofen in neuem Glanz. Natürlich war das auch eine gute Gelegenheit, allen Flößern und Flößerfrauen für ihren Einsatz zu danken und ein zünftiges "Ofenfest" zu feiern.

Dabei bewährte sich der Wiedofen auch als hervorragender Holzbackofen. Thomas Kipp konnte immer neue Köstlichkeiten aus dem Ofen zaubern, gebackene Flößerwürste, Schweinehals und Schweinebauch mit satter Kruste. Der Ofen hat seine erste Bewährungsprobe bestanden.

Der nächste Einsatz ist schon geplant: beim "Reinerzauer Riesfest" am Sonntag, 4. September, werden die Schiltacher Flößer wieder die traditionellen Wieden drehen um für zukünftige Floßfahrten gerüstet zu sein. Gäste sind willkommen.