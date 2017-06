Schenkenzell Wertvolles Kulturgut erhalten

So hat dann der Historische Verein Schiltach/Schenkenzell die Rettung in die Hand genommen. Der kleinste Stein erinnert an Emanuel Bold, der in Wittichen von 1880 bis 1884 Pfarrer war. Er war 1831 geboren und mit 56 Jahren gestorben. Die anderen beiden Grabsteine der Eheleute Alois Harter und Johanna Harter geborene Armbruster, beides gebürtige Schapbacher, sind recht stattliche Werke mit einer Höhe von 275 Zentimeter.

Alois Harter war Wirt im Vortal und von 1852 bis 1867 Bürgermeister der Gemeinde Kaltbrunn.

In diesen Tagen hat eine Fachfirma aus Haslach die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen. Alle drei Grabmale wurden gründlich gereinigt und gesäubert, Risse im Gestein verfüllt und ein eisernes Kreuz wieder gerichtet. Sie präsentieren sich nun in einem ordentlichen Zustand und bieten Gewähr für die nächsten Jahrzehnte. Die angefallenen Kosten werden ausschließlich durch Spenden finanziert.