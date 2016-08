Schenkenzell Wasserschaden legt Zahnarztpraxis Wenzel lahm

Nachts war eine Wasserleitung geplatzt und hatte bis zum nächsten Morgen Zeit, die Räume der Zahnarztpraxis im Haus des Gastes unter Wasser zu setzen. "Auch das Mauerwerk war durchnässt, die Trocknungsgeräte laufen immer noch", berichtet die Zahnärztin.

Zunächst hatte es so ausgesehen, dass schon Anfang September wieder in der Praxis gearbeitet werden könne. Die Renovierungsarbeiten am Fußboden und an den Wänden können aber erst beginnen, wenn alles wieder trocken ist. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist deshalb erst Ende September zu erwarten. Voraussichtlich Anfang Oktober kann der normale Praxisbetrieb wieder starten. "Unser Inventar musste ausgelagert werden, eine telefonische Erreichbarkeit ist im September daher nicht durchgängig möglich. Wir sind aber bemüht, unsere Patienten mit Terminen im September gezielt zu erreichen, um sie zu informieren", erklärt Wenzel. Während der Sommerferien hängt eine Vertretungsliste von Kollegen bei der Praxis aus. Ab Ende September startet die Neuvergabe der Termine ab Oktober.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wie Wenzel mitteilt, werden ihre Versicherung für die Praxis und die Gebäudeversicherung den Schaden regulieren. Ihren Verdienstausfall muss sie allerdings selbst tragen.