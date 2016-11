Schenkenzell Wassergebühren bleiben stabil

Für das laufende Jahr hatte Schenk bessere Nachrichten. Bislang seien bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Wasserrohrnetzes lediglich Kosten von rund 25 000 Euro angefallen.

Ebenso sei mehr Wasser verkauft worden als in den Vorjahren, das vor allem durch mehr Einwohner – 80 Flüchtlinge sind in die "Sonne" eingezogen – begründet liege. Für 2016 rechne er beim Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einer "schwarzen Null", so dass eine Gebührenerhöhung für 2017 kein Thema sei, stellte Schenk in Aussicht.