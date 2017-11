Schenkenzell Von der Hilfstour wieder zurück

Schenkenzell. In der von Bränden betroffenen Region um Oliveira do Hospital (OHP) in Portugal leiden nach wie vor Mensch und Tier. Paula Kinle stemmte spontan einen Hilfstransport. Im Vorfeld sammelte die Schenkenzellerin Sach- und Geldspenden, um die Heimat ihrer Familie zu unterstützen. Hilfsgüter wie Schuhe, Kleidung und Hygieneartikel wurden ihr nach einem Aufruf gebracht. Die Sachspenden sortierte Kinle und belud damit ihren Kleinbus. Spontan unterstützte sie ihrer Freundin Nicole Vidal, emotional wie auch tatkräftig. Mental hatten sie sich auf die Tour vorbereitet und starteten am 24. Oktober dennoch mit einem mulmigen Gefühl für eine knappe Woche. Auf den Pyrenäen schliefen sie bei minus zwei Grad im Auto, zusammengekauert auf den Vordersitzen. Nach eineinhalb Tagen wurden dann die schlimmen Bilder aus den Nachrichten lebendig: Nach wie vor flammen zig Glutnester durch den starken Wind immer wieder auf. Der Wohnbezirk von Kinles Mutter steht nach dem großen Brand noch, was fast an ein Wunder grenzt. Die gesamte Landschaft, selbst der Garten rund um das Haus, sind niedergebrannt.