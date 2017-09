Schenkenzell Vier Verletzte bei Unfall

Da sie Durst hatte, griff sie nach einer Trinkflasche. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 56-jährige Honda-Fahrerin in Richtung Schiltach. Neben ihr im Auto saß ihr 58-jähriger Beifahrer. Die Honda-Fahrerin versuchte zwar ihren Wagen abzubremsen und dem entgegenkommenden Auto auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht, weshalb der BMW mit der linken, vorderen Fahrzeugseite in die linke Fahrzeugseite des Hondas prallte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls drehte sich der Honda bevor er auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der BMW kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Felswandr. Der nicht angegurtete 67-jährige Beifahrer der BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Die anderen drei Unfallbeteiligten kamen aufgrund ihrer leichten Verletzungen mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 294 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 52 000 Euro