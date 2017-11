Schenkenzell Viel "Frohsinn" auf der Bühne

Schenkenzell-Kaltbrunn. V iele der Zuhörer im voll besetzten Klostersaal Wittichen teilten diese Ansicht, nachdem sie zuvor knapp vier Stunden lang (einschließlich Pausen) beim Dreiakter "Die Nacht der Nächte" mit hinreißender Situationskomik, schauspielerischer Klasse und verbalen Wortgefechten köstlich unterhalten wurden.

Die Spielleiterinnen Klara Mäntele und Cäcilia Fischer haben wie in den Vorjahren ein gutes Gespür bewiesen, mit dem ausgewählten Schwank von Regina Rösch jedem der neun Bühnenakteure des Gesangvereins Frohsinn Kaltbrunn eine Rolle auf den Leib zu schneidern, in der sie zur Höchstform aufliefen. In den Schoß gefallen waren den Laiendarstellern die beiden Auftritte am Samstag und Sonntag freilich nicht, sie hatten eine Menge Zeit für die Proben investiert, verriet Vorsitzender Gerhard Fischer bei seiner Begrüßung.

Die aufgeführte Komödie, die Melodram, Krimi und Lustspiel in sich vereinte, brachte Szenen aus einer realen wie auch einer fiktiven Welt auf die Bühnenbretter, in der alte Klischees vom Eheleben früherer Generationen offengelegt wurden. Der heimische Dialekt unterstrich dabei das besondere Kulturgut der langen Frohsinn-Theatertradition.