Schenkenzell. Ein 23-jähriger Autofahrer hat Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war von der Bundesstraße in den Klopfeweg unterwegs, als er an einem Parkplatz am Bahnhof einparken wollte. Die steile Parkplatzzufahrt meisterte er jedoch nicht und prallte bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen gegen einen geparkten Golf. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.