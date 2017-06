Schenkenzell Und immer wieder die Frage: Was kommt auf den Titel?

In einem Redaktionsstatut werde Näheres dazu geregelt, außerdem könnten darüber hinaus Festlegungen über Qualität, Inhalte und insbesondere auch über die Neutralität des Amtsblattes getroffen werden. Die Verwaltung habe gemeinsam mit der Stadt Schiltach ein Redaktionsstatut erstellt. Da es sich um ein gemeinsames Nachrichtenblatt "Schiltach mit Lehengericht – Schenkenzell mit Kaltbrunn" handle, müssten gleiche oder zumindest ähnliche Regelungen getroffen werden.

Kein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung

Es werde genau beschrieben, welche Beiträge in das Amtsblatt aufgenommen würden. Neben Mitteilungen und Sitzungsberichten der Gemeindeverwaltungen gehörten auch Berichte von politischen Parteien, Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, Kirchengemeinden und Vereinen dazu. Den Fraktionen werde eine halbe Seite in der jeweiligen Ausgabe zur Verfügung gestellt. Ein Äußerungsrecht zu bundes- und landespolitischen Themen bestehe nicht. Alle Artikel müssten einen örtlichen Bezug haben, knapp und sachlich gefasst sein und dürften nicht gegen gesetzliche Vorschriften, gute Sitten oder Interessen der Gemeinde verstoßen. Die Verwaltung behalte es sich vor, eingereichte Artikel zu kürzen. Es bestehe grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung, Leserbriefe würden generell nicht veröffentlicht, erläuterte Duttlinger. Für die Zustellung eines Jahresabonnements werde weiterhin 15 Euro verlangt. Der Bezugspreis werde jährlich überprüft und im Einvernehmen mit der Gemeinde neu festgelegt, schilderte die Hauptamtsleiterin. Die Räte Brigitte Sum und Werner Kaufmann störten sich an der Vorgabe, die laut Bürgermeister Thomas Schenk vom Verlag vorgeschlagen worden sei, dass kostenpflichtige Anzeigen aus Anlass von Wahlen nur innerhalb sechs Wochen vor der Wahl zulässig sind. Dies sei eine starke Reglementierung und stelle fast schon eine Zäsur dar, urteilte das Duo. Kaufmann empfahl, die Frist für Kommunalwahlen auf drei Monate auszuweiten, da auch Bürgermeister-Kandidaten diese Zeit gewährt werde, um Bewerbungen einzureichen. Schenk zeigte sich offen und versicherte, dies als Änderungswunsch aufzunehmen. Rat Martin Groß wollte wissen, wer entscheide, was auf die erste Seite komme. Dies, so der Bürgermeister, sei ein stets beherrschendes Thema. Die Vereine würden von der Verwaltung angeschrieben, Termine von größeren Veranstaltungen einzureichen. Danach werde bei Terminüberschneidungen nach Wichtigkeit abgewogen. Es sei aber nicht immer einfach, eine ideale Lösung zu finden. Manche Vereine wollten zwei Wochen, andere eine Woche vorher die Veröffentlichung auf der Titelseite haben. Ein Problem gebe es meist in den großen Ferien, in denen es oft an markanten Terminen und Veranstaltungen fehle. Da brauche es manchmal einen Lückenfüller wie beispielsweise "Das Freibad hat geöffnet", berichtete Schenk. Mit dem Zusatz, die Frist für Anzeigen für Kommunalwahlen auf drei Monate festzulegen, befürwortete das Ratsgremium den Entwurf einstimmig. Der Gemeinderat Schiltach, der in Kürze darüber beraten und abstimmen wird, ist in seiner Entscheidung frei, ob er den Wunsch der Kollegen aus Schenkenzell übernimmt oder bei sechs Wochen bleibt.