Schenkenzell Thau stellt seine Gedanken vor

Thau war am Mittwoch in die Gemeinderatssitzung in Schenkenzell gekommen, in der er von Schenk die Gelegenheit erhielt, sich zu dem Thema am Ratstisch zu äußern. Er, so Thau, habe alle Gemeinderäte ein Schreiben geschickt mit der Bitte, sich mit dem Thema Eingemeindung zu befassen. Allerdings sei er über das bisherige Feedback enttäuscht. Nur ein Ratsmitglied habe ihm bislang geantwortet. Er denke schon Jahre in diese Richtung und jetzt sei eine gute Gelegenheit dafür. Zusammen sei man größer und es ließen sich Synergieeffekte für beide Kommunen gewinnen, bekräftigte Thau.

Ratsmitglied Werner Kaufmann bat um Verständnis, dass es für ein Feedback noch zu früh sei. Mit diesem sensiblen Thema müsse man sich gründlich auseinandersetzen. Ratskollege Kurt Armbruster verriet, er sei auch von anderen Bürgern auf die Situation angesprochen worden. Der Gemeinderat habe dazu ein Meinungsbild, brauche aber für eine Abwägung noch Zeit.

Rätin Annette Hauer versicherte, dass es bei ihr angekommen sei, sich Gedanken darüber zu machen. Spannend sei es, wie ihre Kinder darüber dächten. Bei diesem Thema dürfe es keine Entscheidung aus dem Bauch heraus geben, es müssten Kopf und Herz zusammenkommen.

Bürgermeister Thomas Schenk sagte, er sei zwar nach wie vor Vorsitzender des Gemeinderats, tue sich aber mit der Entscheidung seiner Nachfolge schwer. Fakt sei, dass die Räte sich äußern müssten, bevor die Bürgermeisterstelle ausgeschrieben werde. Das Thema müsse im Gemeinderat und dann mit den Kollegen in Schiltach diskutiert werden. Es stehe überhaupt nicht fest, ob die Räte in Schiltach Schenkenzell überhaupt wollen.

Zwei Möglichkeiten gebe es: Entweder der Gemeinderat Schenkenzell entscheide sich für Verhandlungen mit Schiltach oder lasse die Bürger darüber abstimmen wie bei der Grundschule. Die kommenden Wochen brächten Ergebnisse, egal in welche Richtung, unterstrich Schenk.