Schenkenzell. Nach den vielen positiven Rückmeldungen im Advent und dem Wunsch in der Fastenzeit etwas Ähnliches anzubieten, warten nun 47 Impulse und Geschichten auf Interessierte. Wer bewusst durch die Fastenzeit gehen will und täglich einen nachdenklichen Impuls oder eine Geschichte erhalten möchte, kann sich zum Online-Fastenkalender von Diakon Reiner Lehmann aus Schenkenzell anmelden. Der Fastenkalender startet am Aschermittwoch, 1. März. Freuen können sich Freuen Sie sich die Interessenten jeden Tag auf Gedichte, Fotos, Geschichten, und Texte. Die Aktion geht bis Ostermontag, danach wird die angegebene Mailadresse wieder gelöscht. Wer den täglichen Impuls bekommen möchte, sollte ein Mail schicken an: lehmannreiner @mail.de Stichwort "Fastenimpuls".