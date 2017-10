Schenkenzell Steinerne Zeugen einer vergangenen Epoche

Bogenbrücken gibt es im Heubachtal, im Egenbach, bei der Dorfmühle sowie im Witticher- und Kaltbrunner-Tal. Gebaut wurden sie alle im 19. Jahrhundert als Folge des allgemeinen Straßenausbaues. Mit dem Ausbau der Kinzigtalstraße um 1869 und der Landesstraße von Schenkenzell nach Reinerzau um 1865 kam auch die verkehrsmäßige Erschließung der Seitentäler. Nicht nur für den Straßenbau zur Querung der Talbäche, sondern auch als Zugang zu den Wohnanwesen und Wirtschaftsflächen, waren Brücken erforderlich. Teils waren sie öffentlich, teils privat.

Vielfach werden die Bauwerke wenig beachtet. Dies schon deshalb, weil sie zugewachsen und das Mauerwerk stark bemoost ist. Auf eine Initiative des Historischen Vereins Schiltach/Schenkenzell wurde in einer kleinen und spontanen Bürgeraktion eine Bogenbrücke des Witticher Tals am Burgfelsen freigelegt.

Mit diesem Bürgerengagement nach den Aktionen an den Schwallungen in Wittichen und Kaltbrunn sollen diese historisch wertvollen Klein- oder Kulturdenkmale ins rechte Licht gestellt und an den Erhalt der erinnert werden –­ an Brückenbauwerke, die vor Generationen mit viel Geschick erstellt wurden.

150 Jahre alt

Die Bogenbrücke am Burgfelsen, die dem Haus Fürstenberg gehört, präsentiert sich nach der Freilegung noch in einem recht guten Zustand. Dabei kam die Jahreszahl 1871 zum Vorschein. Nahezu 150 Jahre also hat die Brücke auf dem "Buckel". Jedem Hochwasser hielt sie stand. Sie hat eine Länge von 6,5 Meter, eine Breite von 2,4 Meter und eine Durchlassbreite von 2,5 Meter. Sie wird heute noch genutzt, wenngleich nicht mehr mit Nutzlasten so wie früher.