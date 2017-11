Schenkenzell Schmutzwasser wird deutlich teurer

Ein nicht unerheblicher Teil des Abwasseranfalls werde von den derzeit 80 Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel Sonne erzeugt. Nehme deren Anzahl wieder ab, fehlten die Einnahmen von mehreren Tausend Kubikmeter Abwasser. "Mir schmeckt das Ganze nicht, ich hätte gerne eine andere Lösung präsentiert. Es wird auf absehbare Zeit keine Entlastung geben", prophezeite Schenk und verwies auf den Gesetzgeber. Dem schwebt eine weitere Reinigungsstufe beim Abwasser vor. "Wenn die kommt, dann wird es nochmals richtig teuer", klagte er.

Rätin Brigitte Sum sprach von einer heftigen Erhöhung: "So langsam mutiert das Abwasser zum Luxusartikel." Der Gemeinde bleibe aber keine andere Möglichkeit; als zu erhöhen. Für Gemeinderat Werner Kaufmann war es die härteste Entscheidung, die er je als Gemeinderat fällen musste. Das Gremium befände sich in einem Zwang, aus dem es nicht rauskomme. Es müsse alles dafür getan werden, wieder mehr Einwohner zu bekommen. Nur so könne aus der Spirale ausgeschert werden.

Einstimmig beschloss der Rat auch die mit der Gebührenerhöhung fällige Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2018.