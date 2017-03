Schenkenzell Schenkenhexen auch auf der Skipiste aktiv

Los ging es bei Kaiserwetter, denn das Ziel hieß "Der Weiße Ring" und das bedeutete einige Pistenkilometer. Am Abend wurde in der Unterkunft in gemütlicher Runde gekocht und natürlich auch das eine oder andere Schnäpsle getrunken.

Am zweiten Tag war Ischgl angesagt. Das Wetter war perfekt und alle Hexen standen sehr früh auf, da sie das Ziel hatten um 8.30 Uhr auf der Piste zu sein. Es war ein Traum in Weiß: Ischgl zeigte sich von seiner Sahneseite und die Hexen machten Kilometer um Kilometer. Mehr als eine halbe Stunde Pause wollte keiner machen. Was zählte waren Abfahrtkilometer. Als die Gruppe um 17 Uhr von der Talabfahrt kam, waren alle sehr platt: 64,5 Abfahrtkilometer zeigte die App an. An Tag drei startete man von Stuben aus in Richtung Rendl, um einen weiteren wunderschönen Skitag bei St. Anton zu verbringen. Der Schnee war bis zur letzten Abfahrt perfekt.

Es war ein sehr "geiles" Skiwochenende – sSo tolles Wetter hatten wir noch nie waren die Aussagen der Teilnehmer.