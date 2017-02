Schenkenzell Schenk tritt nicht mehr an

Schenkenzell. Bereits acht Monate vor der Bürgermeisterwahl in Schenkenzell steht fest, dass es auf dem Rathaussessel einen Wechsel geben wird. Bei der ersten Ratssitzung des Jahres am Mittwoch ließ Schenk die Katze aus dem Sack. "Ich habe mich nach intensiver und gründlicher Überlegung in den vergangenen Wochen entschieden, mich nicht mehr für eine vierte Amtszeit zu bewerben", überraschte der Rathauschef die Räte beim Tagesordnungspunkt "Verschiedenes".

Nach seiner Frau und seinen beiden Kindern sei der Gemeinderat der erste Ansprechpartner, der davon erfahre. Wenn am 11. Januar 2018 seine dritte Amtszeit nach insgesamt 24 Jahren als Bürgermeister ende, sei er 56 Jahre alt. Eine vierte Periode wäre vom Alter her zwar machbar. Doch sei er überzeugt, dass der Gemeinde im nächsten Jahr schon ein Wechsel gut tue. Es seien schöne Jahre als Schultes gewesen. Die Arbeitsbelastung sei allerdings abends und an Wochenenden hoch und lange gewesen.

Er räume den Stuhl gerne für einen Jüngeren, der sicher neue Ideen einbringe, betonte Schenk. Jeder Wechsel biete seine Chancen. In den vergangenen fünf Jahren sei vieles anders geworden. Es werde Neues entstehen und Bewährtes fortgeführt, ist sich der scheidende Rathauschef sicher. Er sehe jetzt die Möglichkeit, beruflich noch einmal neu durchzustarten und habe auch schon etwas im Hinterkopf. Ob es klappe, werde sich zeigen. Darum werde er sich aber jetzt noch nicht kümmern und sich Zeit lassen.