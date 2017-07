Der Musikverein lud zum Vorspielnachmittag ein und Groß und vor allem Klein schien sich auf die Socken zu machen. Ihren überhaupt ersten Auftritt hatten einige Kinder der "Flötenwürmer", die erst ein Jahr bei Ulrike Redlich und Katja Armbruster spielen. Erstaunlich, dass die Mädchen bereits zweistimmig spielten. Die Blockflöte ist das optimale Instrument, um eine musikalische Laufbahn erfolgreich zu starten. Anspruchsvollere Stücke zeigten sodann die Blockflötenspieler, die seit längerem in der Gruppe sind. Dann schlossen sich die Musikschüler mit ihren jeweiligen Instrumenten an und begeisterten das stark vertretene Publikum – voller stolzer Eltern, Verwandten und Freunden – aber auch Neugierigen an. Schließlich spielte das Jugendorchester ein paar fetzige Stücke, sodass man einen Eindruck vom Zusammenspiel bekommen konnte. Kein Wunder, dass viele Anwärter Lust bekamen die Instrumente auszuprobieren. Ob es wohl künftig neue Schüler auf Tuba, Klarinette, Saxophon, Flügelhorn, Trompete, Bass, Waldhorn, Posaune, Querflöte oder in der Perkussion gibt? Fotos: Schmidtke