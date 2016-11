Schenkenzell "Risiken und Nebenwirkungen" beim Frohsinn

Bei Dr. Maier (Felix Hauer) wähnt sich Alfred in guten Händen, als sich der selbst ernannte Wunderheiler Olaf (Markus Fischer) in sein aus den Fugen geratenes Seelenleben einmischt. Auch die Nachbarin Julchen (Franziska Breithaupt) steckt ihre Nase in Alfreds Angelegenheiten und als dann eines Tages auch noch Alfreds Jugendliebe Maria (Stefanie Heizmann) im Ort auftaucht, nimmt das Chaos seinen Lauf. Bis der Herr des Hauses wieder in ein geordnetes Leben zurückfindet, muss er einige Turbulenzen überstehen.

Der lustige Schwank wird am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 20. November, ab 18 Uhr jeweils im Klostersaal Wittichen aufgeführt. Eine dritte Vorstellung gibt es am 10. Dezember in der Gemeindehalle Vorderlehengericht.