Schenkenzell Prozession zu Ehren der Klostergründerin

Im Ortsteil Wittichen wurde 1291 die spätere Klostergründerin Luitgard geboren. Mit zwölf Jahren trat Luitgard in das Beginenkloster in Oberwolfach ein. 1324 zog Luitgard in das Witticher Tal und gründete mit 33 Schwestern eine Klause. Später wurde diese Klause durch Vermittlung der Königin Agnes von Ungarn von Papst Johannes XXII. als Kloster anerkannt und erhielt die Ordensregel der heiligen Klara.

Luitgard zeigte große Liebe zu den Mitmenschen und war oft so freigiebig, dass sie selbst Hunger litt. Sie stand 25 Jahre als Äbtissin dem Kloster vor und starb am 16. Oktober 1347. Die Überlieferung berichtet von vielen Wundertaten an ihrem Grab.

Während der Säkularisation wurde das Kloster im Jahre 1803 aufgelöst. Den gesamten Besitz sprach man der fürstenbergischen Standesherrschaft in Donaueschingen zu.