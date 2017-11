Schenkenzell (lh). Bei unserer Berichterstattung aus dem Gemeinderat Schenkenzell zum Thema frei Bauplätze und leer stehende Gebäude in der Gemeinde ist uns ein Übermittlungsfehler unterlaufen. In der Gemeinde gibt es zwar 60 bis 70 Bauplätze in Privatbesitz, aber nur drei bis vier leer stehende Häuser. Um jeweils die genaue Zahl zu ermitteln, will die Verwaltung dies in Erfahrung bringen und eine Liste in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorlegen. Gemeinderätin Brigitte Sum hatte diese Bitte an Bürgermeister Thomas Schenk gerichtet, weil sie vermehrt von Bürgern darauf angesprochen worden war.