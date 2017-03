Schenkenzell Neue Bauplätze im Oberdorf

Schenkenzell (lh). Der Baubeginn für die Erschließung der zweiten Erweiterung des Baugebiets "Oberdorf-West" steht unmittelbar bevor. In der Sitzung am Mittwoch vergab der Gemeinderat die Arbeiten für Straßenbau, Entwässerung und Wasserversorgung an das Unternehmen Bantle aus Bösingen. Dieses hatte in der beschränkten Ausschreibung von fünf Firmen mit 125 300 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Schenk lag die Kostenberechnung des Ingenieurbüros Gförer aus Empfingen bei 106 000 Euro. Dies zeige, dass die Auftragsbücher der Firmen gut gefüllt sind. Im Haushaltsplan seien 100 000 Euro eingestellt. Es bestehe noch ein Haushaltsrest von der Winterhalde, der zur Finanzierung verwendet werden könne, erläuterte der Bürgermeister.