Schenkenzell Narrenparty trifft den richtigen Ton

Die Halle war bereits um 20 Uhr mit Hästrägern und Besuchern in origineller Maskerade gut gefüllt, da ließen es sich die Zunftoberen beim kulinarischen Zunftmeisterempfang auf der Bühne hinter verschlossenem Vorhang erst einmal gut gehen.

DJ Schorle, der auf seinem Hochsitz den totalen Überblick hatte, sorgte mit Ballermann-Musik dafür, dass es dem gut gelaunten Publikum zu keiner Zeit langweilig wurde. Bei Hits wie "Joana", "Und ab geht die Lutzi", "Vogelbeerbaum" und Andreas Gabaliers "Hulapalu" wurde kräftig mitgesungen, Fox und Walzer getanzt oder einfach nur den Nachbarn in ein Gespräch verwickelt. Fehlen durfte auch nicht die klassische "Schwarzwaldmarie".

Die erste von den Moderatoren Steffi und Remppi angesagte Nummer mit der Gruppe Blechfaktor hatte es gleich in sich. Ein Pantomime sitzend auf einem Stuhl zog sich Schuhe und Socken aus und putzte die Zehenzwischenräume. Bei diesem nicht gerade appetitlichen Anblick rümpfte ein Mancher Zuschauer die Nase. Um so überraschender, dass sich im weiteren Verlauf daraus eine filmreife musikalische Bühnenshow entwickelte, bei der der Pantomime mit Füßen und Händen vier Instrumente gleichzeitig spielt. Die Darbietung des Septetts wurde mit rauschendem Beifall belohnt.

Für ganz andere, vor allem akustisch lautere Töne sorgte wenig später die Guggemusik "Dorfbätscher", die in und auf ihre Instrumente bliesen und trommelten, was das Zeug hergab.

Ihrem Namen alle Ehre machte die Showtanzgruppe "Impression" des TV Schenkenzell. Zur Musik von Michael Jackson rockten die sechs Mädels die Bühne und verbanden Show, Tanz und Choreografie gekonnt zu einer Einheit. Zugabe-Rufe ließen nach Ende der rund fünfminütigen Kür nicht auf sich warten. Eine weitere Kostprobe ihres Könnens gab die Gruppe gerne.

Für einen letzten Programmhöhepunkt zeigte sich die heimische Guggenmusik "Burning Desaster" verantwortlich. Die Truppe begeisterte das Publikum durch ihre ungewöhnliche Trommler-Performance: Sie hatten kurzerhand Abflussrohre zu Trommeln umgebaut.

Am Ende ihres Auftritts versetzten die Guggenmusiker mit einem spektakulären Farben-Feuerwerk das Narrenvolk in Staunen wie Entzücken. Auch danach ging die Party in der Halle und im Open-Air-Raucher-Bar-Bereich fröhlich und ausgelassen bis in die Morgenstunden weiter.