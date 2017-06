Ein Potpourri an musikalischen Leckerbissen servierte der Schenkenzeller Musikverein am Freitag beim Konzert am Minigolfplatz. Mit dem neuen Dirigenten Sascha Jager scheint neuer Schwung ins Orchester gekommen zu sein. Das gefiel: Filmmusik, Hits von Grönemeyer, Westernhagen, Udo Jürgens und Robbie Williams gesellten sich zum Böhmischen Traum. Immer wieder spickten Solisten die Stücke, der Beifall zollte den Darbietungen Respekt. Die Stimmung beim "Waldblick" war locker und ungezwungen. Angenehm empfand man den Sommerabend, wenngleich auch die Musiker in ihrer Fürstenberger Tracht schwitzten. Touristinfo-Leiter Martin Schmid dankte den Musikern, bevor diese den Auftritt mit dem Badnerlied abrundeten – und fast alle Zuhörer sangen mit. Foto: Schmidtke