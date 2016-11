Schenkenzell Liebeserklärung an Mutter Erde

Schenkenzell. "Naturwunder Erde", so ist die Multivisions-Schau des Naturfotografen Markus Mauthe überschrieben. Auf Reisen in sechs Kontinenten schuf der Profi-Fotograf in drei Jahren ein Porträt der Erde, das bereits rund 70 000 Zuschauer in circa 260 Städten gesehen haben.

In einer Weltreise voller Bilder, Erlebnisse und Musik hat Markus Mauthe es geschafft, die unermessliche Vielfalt des Planeten in Form faszinierender Fotos festzuhalten und relevante Lebensräume im Wasser, Wald, Grasland und Gestein sowie deren Verbindungen untereinander aufzuzeigen. Neben fundiertem Fachwissen bietet Mauthe authentische Geschichten und Anekdoten zum Schmunzeln, aber auch haarsträubende Grenzerfahrungen und bewegende Begegnungen mit Mensch und Tier. Untermalt wird die Weltreise durch eigens für seine Fotos komponierte Musikpassagen von Kai Arend.

Markus Mauthe möchte für noch intakte Lebensräume und deren Bewohner begeistern. Auf der Suche nach perfekten Motiven kämpfte er sich wochenlang durch den schwülen, moskitoverseuchten Tropenwald, überwand Urängste, indem er das Tauchen erlernte, fror bei Minusgraden in der Arktis, und erklomm mit seiner schweren Ausrüstung bis zu 6000 Meter hohe Pässe im Himalaya. Der Fotograf formuliert mit seinen Bildern eine Liebeserklärung an die Erde. Er ist überzeugt: "Wir müssen sie als ganzheitlichen Organismus begreifen. Jede Veränderung wie die Vernichtung von Regenwald oder die Ausrottung einer Fischart hat weitreichende Folgen für unser gesamtes Ökosystem."