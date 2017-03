Schenkenzell Kaum Verlust und satte Honigernte

Schriftführer Georg Jehle berichtete von gut besuchten Monats-Stammtischen, der Wanderung zum Waldhäusle und vom Kinderferienprogramm, an dem wiederum 25 Kinder teilnahmen. Spannend sei für den Nachwuchs die Suche nach der farblich gekennzeichneten Königin gewesen. Kassierer Thomas Brunnenkant vermeldete einen Jahresverlust von rund 1000 Euro. Nach Auskunft von Lehrbienenstandbetreuer Martin Janetzko wurden Königinnen im Sammelbrutableger gezüchtet. Die zweite Zucht sei jedoch in die Hose gegangen, da er einzelne Weißelzellen übersehen habe, wie er einräumte. Durch den Kauf von Schutzkäfigen soll dies künftig vermieden werden.

Wander- und Weidewart Ulrich Wieland informierte über sechs Wanderimker mit insgesamt 180 Völkern in den Wälder Schenkenzells. Dies habe sich für die auswärtigen Imker gelohnt, da auch die Edelkastanie gehonigt habe. Solche Bäume zu pflanzen stelle eine echte Alternative für Waldbesitzer dar, empfahl der Revierförster. Derzeit halten im Imkerverein Schenkenzell-Kaltbrunn 16 Imker, darunter drei Frauen und ein Jungzüchter, 258 Völker. Dies entspricht der Völkeranzahl des Vorjahres. Für zehnjährige Bienenzucht wurde Bernd Haas mit der bronzenen Ehrennadel des Deutschen Imkerbundes (DIB) ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren züchtet Karl Haas Bienen, wofür er mit der DIB-Ehrennadel in Silber geehrt wurde. Auf 30-jähriges Imkern können Karl Kopp und Bernhard Echle zurückblicken. Sie wurden mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt.

Neben der bald wieder beginnenden Arbeit an den Völkern steht für die Schenkenzeller Imker der Frühjahrsputz am Vereinsbienenhaus am 11. März im Terminkalender. Ab April beginnen die Monatsversammlungen, in denen Grundlagen aus der Fachzeitschrift ADIZ (Allgemeinde Deutsche Imkerzeitung) als Gesprächsstoff dienen soll. Die Vereinswanderung ist für den 2. Juli vorgesehen. Der Beitrag zum Kinderferienprogramm findet am 28. Juli statt und die Herbsthockete am 3. September. Da die Grundschule in Schenkenzell im Herbst aufgelöst wird, suchen die Imker nach einem neuen Standort für den Schulbienenstand. Einen solchen könnten sie sich an der Nachbarschaftsschule in Schiltach vorstellen, aber nur zusammen mit den Imkerkollegen aus Schiltach und Lehengericht.

Mit einem Bildervortrag und einem gemeinsamen Vesper endete die 118. Hauptversammlung des Imkervereins Schenkenzell-Kaltbrunn.