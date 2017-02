Schenkenzell Kaufmann: "Ein Gewinn für den Ort"

Schenkenzell. Großer Andrang herrschte in der Praxis "rundrum" von Anita Frank und ihren Kolleginnen Diana Kohler und Heike Wöhr beim "Tag der offenen Tür" in der Landstraße 2. Die neu renovierten Räume strahlen in gelb, orange und grün und vermitteln Wärme und Geborgenheit.