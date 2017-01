Schenkenzell Kameraden opfern viel Freizeit

Schenkenzell. Wie Abteilungsleiter Jochen Sum bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Waldblick" berichtete, sind die Aktiven zu einem Dutzend Einsätze ausgerückt. Vier davon waren Fehlalarme in Unternehmen.

Geleistet wurden 183 Einsatzstunden, bei denen Personen gerettet und Schäden von Betroffenen abgewendet wurden. In 2016 hatte die Abteilung 25 verschiedene Übungsdienste, in denen ein breites Spektrum abgedeckt wurde. Darin enthalten sind neun Proben der Gesamtwehr. Je einen Übungsabend gab es mit den Nachbarwehren Schiltach und Alpirsbach, eine Übung geschah in der Reinzerzau.

In die Aus- und Fortbildung wurde viel Zeit investiert. Auf Kreisebene besuchten zehn Einsatzkräfte die Atemschutz-Fortbildung, sechs Kameraden den Truppführerlehrgang. Weitere fünf Aktive erwarben das Leistungsabzeichen in Silber. Neben Einsätzen und Proben leistete die Abteilung noch acht Absperrdienste, beteiligte sich am Kinderferienprogramm, an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag und veranstaltete ein Sommerfest mit Handwerkervesper.