Schenkenzell Junge Talente trommeln und pfeifen

Die "Happy German Bagpipers" betraten schon mehrfach internationales Pflaster. So tourten sie etwa 2009 durch die Region Punjab in Indien. 2013 begeisterten die Musikerinnen mit ihrer Tournee sogar das oft fachkundige und kritische Publikum in Schottland. Einen spektakulären Auftritt gaben sie kürzlich in Oldenburg bei "Classic meets Pop". Zusammen mit der Band Bond Scott und dem Staatsorchester Oldenburg war das ein besonderes Erlebnis für die Gruppe. Kein Wunder, dass man die kuriose und nicht alltägliche Band schon mehrfach im Fernsehen zu sehen und zu hören bekam.

Weltoffen ist das Repertoire: Die Band spielt nicht nur Traditionales aus Irland und Schottland, sondern auch Rock ’n’ Roll, Samba, arabische Lieder und allerlei Pophits und Songs der 50er- und 60er-Jahre. Mit ihrer "Entertainment Pipe Music", welche die "Happy German Bagpipers" selbst komponieren und arrangieren, schaffen sie ihren eigenen Sound.

Der 74-jährige Leiter Falk Paulat ist übrigens auch Erfinder. Er entwickelte eine "Wasserfalle", die Falk Watertrap, für den Dudelsack, um d das Innenleben des Dudelsacks trocken zu halten oder mit "FIPS" (www.fips.bio) einen modernen fahrbaren Geflügelstall.