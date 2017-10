Schenkenzell. Das schnelle Datennetz in Schenkenzell und Kaltbrunn geht nun mit dem ersten Teil Mitte Oktober in Betrieb. Dazu laden Telekom und Gemeinde zu einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 26. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in die Festhalle ein. Die Telekom wird die neuen schnellen Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit anbieten. Die schnellen Internetanschlüsse kommen allerdings nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen aktiv werden, um die neuen Bandbreiten nutzen zu können. Interessenten für einen neuen Anschluss können sich vorab bei der Telekom oder einer ihrer Vertriebspartner informieren. Zudem auch unter www.telekom.de/landkreis-rottweil.