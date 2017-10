Schenkenzell In die Jahre gekommene Bauwerke

Schenkenzell. Schon länger schob der Gemeinderat dieses Thema vor sich her: In den vergangenen Jahren wurden fast ausschließlich Gemeindestraßen saniert und nur vereinzelt Brücken, wenn dringender Handlungsbedarf bestand. Bevor jedoch irgendeine Sanierung angegangen werden soll, will Bürgermeister Thomas Schenk eine grundlegende Bestandsaufnahme über den Bauzustand und der Verkehrssicherheit ermitteln lassen.

Aus diesem Grund wurden erstmals im aktuellen Haushaltsplan 20 000 Euro eingestellt. Der Gesetzgeber schreibt eine Bauwerkshauptuntersuchung bei Brücken alle sechs Jahre vor. Diese läge schon länger zurück, wie bei einer Bestandsaufnahme der Brückenanzahl festgestellt worden sei, räumte der Bürgermeister ein. Aufgrund eines Schadens an einer Gewölbebrücke habe er Kontakt zum Ingenieurbüro Rothenhöfer aus Karlsruhe aufgenommen, das auch die Stadt Schiltach berate und bei der Erneuerung der Kaibachbrücke an der Sporthalle mitgewirkt habe. Das Unternehmen kenne sich vor allem bei Gewölbebrücken bestens aus, versicherte Schenk.

Er habe das Büro gebeten, ein Angebot über alle 31 gemeindeeigenen Brücken, vom kleinsten Durchlass bis zur großen Betonbrücke, zu unterbreiten. Dieses beinhalte eine Brückenhauptprüfung mit Planskizze, Erstellen eines Bauwerkbuchs, Digitalisierung vorhandener Unterlagen sowie eine Kostenschätzung aller im Verlauf der Prüfung festgestellter Mängel. Letztere würden in einem Sechsjahresplan priorisiert und in einer Tabelle in Schadensklassen gestaffelt dargestellt.