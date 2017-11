Schenkenzell Hexen tanzen bei Andrea Berg ab

Schenkenzell. Los ging es pünktlich um 8 Uhr. Erste Pause war an der Autobahnraststätte Neckarburg mit Blick auf den Aufzugtestturm. Dort gab es Kaffee und Zopf, oder Sekt und Bier. Weiter ging die Fahrt in die Landeshauptstadt Stuttgart. Am Bahnhof wurden die Schenkenhexen von Mitgliedern der Projektgruppe Stuttgart 21 zu einer Führung über das Bahnprojekt erwartet. Neben vielen Zahlen wurden die Sichtweisen der Befürworter und Gegner vorgestellt. Die Hexen waren sich einig, dass dies ein Mammutprojekt wird.

Den Nachmittag hatten die Schenkenzeller zur freien Verfügung und so konnte jeder bei herrlichem Sonnenschein die Zeit individuell nutzen, sei es beim Shoppen oder einfach in einem Straßenkaffee.

Anschließend fuhr der Bus nach Backnang zum Hotel, um sich hübsch und frisch machen zu machen. Und so war manche Hexe im schicken Hemd nicht mehr wiederzuerkennen. Gemeinsam ging es in den "Sonnenhof", ins Hotel von Andrea Berg zum Abendessen. Gegen später ging es dann runter in den riesigen Partykeller des "Sonnenhof".