Schenkenzell Hexen feiern heftig aber friedlich

Schenkenzell. Die Halden-Hexen feiern zusammen mit den Wustele-Geistern am Samstag, 28. Januar, ihren 35. Geburtstag. Fünf Jahre ist es her, dass die Halden-Hexen und die Wustele Geister in der Festhalle in Schenkenzell eine gemeinsame Narrenparty gefeiert haben.